Chiara Ferragni, botta e risposta sui social con Elena Guarnieri

In un post pubblicato su Instagram da Chiara Ferragni interviene la giornalista del TG5 per una grande lezione di vita

In un post che Chiara Ferragni ha pubblicato recentemente su Instagram, chiede un consiglio alle sue mamme followers da cui ne scaturisce un botta e risposta che (forse) non è stato apprezzato dalla diretta interessata.Sembra che l’influencer sta soffrendo moltissimo la lontananza dal figlio Leone. La Ferragni infatti, sempre impegnata con il lavoro che la porta in giro per il mondo, chiede un consiglio su come affrontare e risolvere la situazione. “Ho qualcosa da chiedere alle mamme in ascolto” scrive su Instagram, “Quando viaggio senza mio figlio mi manca molto. E non posso far altro che piangere ogni volta che vedo attorno a me altre mamme che si godono i sorrisi del proprio figlio. Succede anche voi?”

L’influencer non si aspettava di ricevere una risposta da Elena Guarnieri, la giornalista del TG5 che, sotto al post, regala alla stessa Ferragni e a tutte “le mamme in ascolto” un piccolo ma grande insegnamento. “Sono una giornalista pendolare da oltre 13 anni” scrive la Guarnieri, “Fin da quando mio figlio ha cominciato le elementari è stato con me ovunque, tra voli, treni e tate dispendiose. Ora è a Milano e quando sono via soffro come un cane” continua la giornalista.

La Ferragni risponde un po’ stizzita con un semplice “Grazie della tua splendida lezione”, ma la giornalista continua: “Non voleva essere una lezione, capisco il tuo malessere. Non devi far altro che conviverci”.

Carlo Lanna, il Giornale