Sanremo 2023, Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston per le prime prove

Le foto della celebre influencer e imprenditrice milanese nei pressi del Teatro Ariston di Sanremo invadono il web

“Sanremo, ci vediamo presto” sono le parole che Chiara Ferragni ha scritto sul suo profilo Instagram nelle ultime ore, postando alcune foto all’esterno e all’interno del celebre Teatro Ariston che ospita da sempre il festival della canzone italiana. L’imprenditrice influencer, infatti, sarà la co-conduttrice della serata di apertura e quella di chiusura della prossima edizione del Festival di Sanremo che si svolgerà dal 7 all’11 Febbraio 2023

LA FERRAGNI AL TEATRO ARISTON

Check-in a Sanremo per Chiara Ferragni che immortala alcuni momenti delle prime prove come co-conduttrice del Festival previsto a Febbraio 2023. Felpa lunga, shorts neri e stivali rosa fino al ginocchio, per un look casual sportivo in attesa di scendere le famose scale dell’Ariston alternando una serie di outfit che possiamo solo immaginare. Nelle foto postate su Instagram la vediamo sul palco con alle spalle la platea vuota, e all’esterno, di fronte all’entrata dove di solito viene srotolato il red carpet durante l’evento. E poi seduta a bordo di una fontana mentre tiene in mano dei fiori rosa nel rispetto della tradizione floreale della città.