Maneskin, è uscito il video ufficiale di The Loneliest

Dopo tanta attesa, è uscito il video ufficiale di The Loneliest, il nuovo brano dei Maneskin. Le immagini mostrano un’atmosfera cupa e pioggia scrosciante durante un funerale, in armonia con il dolore e lo strazio cantato da Damiano.

MANESKIN, IL SUCCESSO DI THE LONELIEST

Scritto e diretto da Tommaso Ottomano e girato nell’arco in tre giorni nel parco di Villa Tittoni a Desio, il video raccoglie l’atmosfera cupa e dolorosa del pezzo. “Assieme a Coraline questa è la canzone più personale che ho scritto. Non sono più insicuro e sono perciò pronto ad aprirmi” ha dichiarato il frontman della band, Damiano David, in una diretta su Youtube. Il brano è già un successo clamoroso, la canzone più ascoltata nel mondo su Spotify fra quelle uscite venerdì scorso. Nel video si vedono i membri del gruppo, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, partecipare ad un funerale insieme ad altre persone. Una pioggia improvvisa arriva a rendere l’atmosfera ancora più pesante, mentre Damiano sembra affogare, come se quel funerale fosse proprio il suo.

THE LONELIEST, DAMIANO RACCONTA LA SUA ESPERIENZA

“È una delle ultime a cui ho lavorato – ha spiegato Damiamo parlando della genesi del pezzo, avvenuta alla fine di una writing session a Los Angeles. “Gli altri membri del gruppo ricevevano i loro amici, la mia ragazza invece era malata e non poteva venire a trovarmi” ha detto, riferendosi alla compagna Giorgia Soleri. “Mi mancava casa, mi mancavano le cose fondamentali. E ho pensato: che cosa succederebbe se dovessi perdere per sempre queste cose? E poi, ribaltando la prospettiva: che cosa direi alle persone che voglio bene se un giorno dovessi sparire io?”. Girare il video non è stato affatto facile, come raccontato proprio dal cantautore. “Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio” ha spiegato, parlando delle scene sott’acqua. Questa, però, non è stata la volta n cui è stato più vicino alla morte. “Ero un ragazzo molto vivace, mio padre mi ha salvato la vita almeno due volte”.