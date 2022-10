Le Donatella in visita ai bambini malati in ospedale a Monza

Giulia e Silvia Provvedi hanno incontrato gli ospiti del Centro Maria Letizia Verga che stanno ricevendo cure per leucemia e linfoma

Le Donatella dal cuore d’oro. Giulia e Silvia Provvedi hanno fatto visita ai bambini e ragazzi in cura per leucemia e linfoma al Centro Maria Letizia Verga di Monza. Sui social hanno postato alcune delle foto scattate nel reparto, raccontando di aver donato zucche di cioccolato e aver ricevuto in cambio sorrisi e abbracci. E’ stato un momento toccante per loro, e dai loro occhi traspaiono tutte le emozioni provate.

La visita ai bambini e ragazzi in cura

Nono solo scatti sexy e rivelazioni piccanti, sulla pagina Instagram de Le Donatella trova spazio anche la solidarietà. Silvia e Giulia Provvedi sono due gemelle inseparabili, e insieme come sempre hanno fatto visita al Centro Maria Letizia Verga di Monza. “Oggi siamo state a trovare i bambini e i ragazzi in cura per leucemia e linfoma. Noi abbiamo regalato loro le buonissime zucche di cioccolato, loro hanno regalato a noi sorrisi ed emozioni indimenticabili” hanno scritto in un lungo post a corredo delle foto. “Quindi il nostro grazie è per loro, i loro genitori che sono sempre al loro fianco e tutto il personale che si prende cura di loro” hanno proseguito, invitando i follower a donare per sostenere il progetto.