Jodie Comer è la donna più bella del mondo: lo dice la scienza

L’attrice inglese incoronata da un algoritmo formulato da un sistema di calcolo sviluppato dal chirurgo estetico Julian De Silva

La bellezza è soggettiva. Ma non per la scienza. Jodie Cormer è stata incoronata donna più bella del mondo. Ad assegnare il titolo non è stata infatti una giuria ma un algoritmo. I calcoli sono stati sviluppati dal chirurgo estetico Julian De Silva, responsabile del Centre For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery di Londra che utilizza un sistema basato sulla mappatura facciale per trovare la bellezza perfetta. Un modello matematico che prende in considerazione le distanze tra le varie parti del viso e le proporzioni di sopracciglia, occhi, naso, labbra, mento e mandibole.

“Queste nuovissime tecniche di mappatura al computer ci consentono di svelare alcuni misteri su ciò che rende qualcuno fisicamente bello”, ha spiegato il chirurgo De Silva. Se vogliamo dare credito al chirurgo e all’algoritmo, senza tenere conto che la bellezza sia un sistema ben più complesso che sfugge oggettivamente a dimensioni, linee e rapporti matematici, il volto della 29enne attrice britannica Jodie Comer, guida questa classifica con un tasso di corrispondenza al canone del 94,52%, risultato più vicino alle proporzioni della sezione aurea, che dai tempi dell’antica Grecia tenta di misurare la perfezione fisica.

Jodie ha debuttato in tv con una piccola parte nella serie “The Royal Today”, per poi essere protagonsita della miniserie “Thirteen” e della premiata “Killing Eve”, per la quale ha vinto un Bafta e ha ricevuto la candidatura sia al Golden Globe che allo Screen Actors Guild Award. Al cinema è stata la protagonista femminile della commedia “Free Guy – Eroe per gioco” e ha ottenuto consensi con il ruolo di Marguerite de Carouges nel film storico “The Last Duel” di Ridley Scott.