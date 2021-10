Un’emittente in più per “L’Italia che mi piace – In viaggio con Raspelli”: ogni sabato andrà in onda su Telecity 7Gold

Si è aggiunta ancora un’emittente importante nelle trasmissioni del neonato programma televisivo “L’ITALIA CHE MI PIACE-IN VIAGGIO CON RASPELLI”. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, il viaggio di Edoardo Raspelli con Anita Fissore nel programma ideato e prodotto dal celebre paroliere Fabrizio Berlincioni con la regia di Carlo Tagliaferri è visibile anche su Telecity 7Gold, particolarmente seguita in Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta.

GLI ORARI GIORNO PER GIORNO DE

“L’ITALIA CHE MI PIACE- IN VIAGGIO CON RASPELLI”

-Domenica dalle 13 alle 14, su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.

-Martedì dalle 21 alle 22 su Canale Europa TV,SamsungTV, Amazon Fire, Roku.

-Mercoledì dalle 19 alle 20 su Canale Italia 83 e su Sky 937 e Sky 861.

-Sabato dalle 12 alle 13 su Telecity 7Gold.

Le puntate vengono anche trasmesse sul SATELLITE LIBERO alla frequenza 11.179 Mhz, con polarizzazione H (Orizzontale).

SYMBOL RATE: 27500 M S

FEC 3/4

Le puntate possono anche essere viste attraverso Internet, in streaming e” on demand” sia su CANALE EUROPA TV sia su SAMSUNG TV PLUS e su tutti gli smartphone e tv smart di SAMSUNG.