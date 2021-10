Rete 4, nuovo appuntamento con “Zona Bianca”

Le violenze di piazza sfociate nell’assalto alla sede della Cgil e culminate con l’arresto di alcuni leader di Forza Nuova saranno tra i temi al centro del nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda, in prima serata su Retequattro. Con tanti ospiti, tra cui il magistrato Angelo Giorgianni, che era sul palco a manifestare contro il green pass e le istituzioni e che sarà intervistato da Giuseppe Brindisi, un approfondimento sarà dedicato a ciò che è andato storto in quella piazza, alle eventuali responsabilità e all’accusa rivolta ad alcuni partiti di strizzare l’occhio al mondo dell’estrema destra.

Spazio anche alle inchieste di “Zona Bianca” con un focus su chi si approfitta dei no-vax. Dai comitati per le cure domiciliari ai più tradizionali “maghi”, che promettono uno scudo dal Covid sotto lauto compenso.

Tra gli ospiti della trasmissione: Emanuele Fiano, Maurizio Gasparri, Vittorio Sgarbi, Francesco Borgonovo, Sabrina Scampini, Alessandro Cecchi Paone, Roberto Poletti, Raffaele Morelli e Sandra Milo.