“Non aspetto un figlio da Goria. Ho avuto una gravidanza isterica”

Amedeo Goria diventerà padre? Vera Miales ha “giocato” sulla gravidanza? I nodi sono venuti al pettine nell’ultima puntata del Grande fratello vip, dove la coppia si è incontrata dopo oltre un mese di lontananza. Il confronto però è stato più acceso del previsto, soprattutto tra la modella e gli altri inquilini della Casa, che hanno messo in dubbio la sua gravidanza sin dall’uscita della notizia.

Come molti si aspettavano, Vera Miales è entrata nella casa del Grande fratello vip nel corso dell’ultima diretta del reality. Le foto pubblicate da alcune riviste di gossip sulla sua presunta gravidanza avevano provocato uno scossone nel programma. Dopo avere appreso la notizia, infatti, Amedeo Goria si era detto preoccupato e incredulo per la possibilità di diventare nuovamente padre a 68 anni e aveva addirittura messo in dubbio che il figlio potesse essere suo. Il confronto con la fidanzata era dunque inevitabile.

Nel giardino della Casa Vera Miales si è presentata in abito da sposa per lanciare un messaggio chiaro al compagno: “È simbolo di purezza e fedeltà, rappresenta la mia lealtà verso di te”. Tra le lacrime la modella ha sciolto i dubbi sulla sua dolce attesa e svelato di essere rimasta ferita dalle parole di Goria: “I conti non li sai proprio fare. Sei giornalista, non sei un commercialista. Fuori sto combattendo una guerra da sola e tu ancora continui a non fidarti di me. Come vedi non sono incinta, stai tranquillo. Come hai detto tu che il nome si decide in due anche fare un figlio si decide in due. Non dovevi metterlo in dubbio, avresti dovuto difendermi. Mi conosci, lo sai. Mi fa male quando hai detto: ‘La madre è certa il padre…’ È cosa?”. Amedeo Goria, provato dalle parole della fidanzata, l’ha rassicurata: “Ti amo anche io a mio modo, ci siamo conosciuti mediaticamente e sei generosa e una gran lavoratrice, non mi ha mai chiesto nulla. In questi giorni ci ho pensato e se fosse arrivato un pargoletto, sarebbe stato difficile, ma lo avremmo affrontato insieme”. “E allora le foto con il pancino sospetto finite sui giornali?”, si sono chiesti gli utenti del web mentre la coppia si confrontava in diretta tv. Dubbi leciti che hanno spinto Alfonso Signorini a punzecchiare la sua ospite: “Ma alla fine lei è in stato interessante o no? Quella pancia che mostravano i giornali….perché non si capisce. Lei aspetta un bambino oppure no?”. I dubbi li ha sciolti Vera Miales in lacrime, rimanendo sul vago ma parlando di “gravidanza psicotica” e trincerandosi dietro un “preferisco non parlare”. La Miales non è mai stata veramente incinta, ma avrebbe avuto una gravidanza isterica: una sindrome rara, in cui la donna crede di essere incinta, pur non avendo concepito, con sintomi fisici reali (nausee e gonfiore addominale). Una spiegazione che ha scatenato i commenti ironici sui social e stizzito anche Alfonso Signorini, che ha scherzato: “Io dopo questo mi licenzio”. Quando la parentesi sembrava ormai chiusa, ecco spuntare il confronto finale con alcuni degli inquilini della Casa che, sin da subito, hanno messo in dubbio la possibile gravidanza della fidanzata di Amedeo Goria. Carmen Russo aveva ipotizzato foto ritoccate per fare notizia. Alex Belli aveva trovato di cattivo gusto fare show su una notizia simile, mentre Aldo Montano aveva pensato che Amedeo non fosse l’unico a frequentare la modella e quindi il figlio potesse non essere suo. Accuse dalle quali la Miales si è difesa fino alla fine: “Sparate sentenze senza conoscermi. Indagate su quella parola “gravidanza psicotica” e non mettetemi in dubbio. Sono stata incinta, i sintomi li conosco. Ogni corpo reagisce in maniera diversa”. Ma sui social network la verità della compagna di Goria non sembra essere molto credibile e non sono mancate le critiche per avere sfruttato la situazione.

Novella Toloni, Repubblica.it