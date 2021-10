Milano è il primo Centro di produzione Rai attivato per le news online della della Tgr

E’ quello di Milano il primo Centro di produzione Rai attivato per le news online della della Tgr: al sito www.tgr.rai.it/lombardia sarà possibile trovare tutte le notizie e gli approfondimenti dalla Lombardia, curati dalla redazione regionale di Milano, la città sede di uno dei quattro centri di produzione Rai (gli altri tre sono localizzati a Roma, Torino e Napoli).

“Abbiamo scelto Milano come primo centro di produzione – dice il direttore della Tgr, Alessandro Casarin – perché le tre edizioni del telegiornale regionale della Lombardia sono viste, ogni giorno, da quasi un milione di telespettatori”. Sul nuovo sito saranno in primo piano le notizie del giorno, costantemente aggiornate, poi le aree tematiche, che consentiranno di leggere le notizie raggruppate per argomento, con una serie di link che gradualmente andranno a costituire un grande ipertesto dell’informazione regionale Rai. Spazio, inoltre, ad approfondimenti e immagini esclusive per il sito, sul quale ci saranno anche i servizi dei tg e delle rubriche, che si possono facilmente condividere. Oltre al sito, attivo – e molto seguito – anche l’account Twitter della Tgr lombarda.

Presto saranno online anche le news della Tgr di Calabria, Valle D’Aosta e Abruzzo.