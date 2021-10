La campagna Hearst Movie Confidence nelle sale italiane

Il filmato di Gabriele Mainetti per il progetto di Hearst , grazie alla partnership con DCA Italy, è ora nei circuiti UCI e THE SPACE CINEMA

Per il cinema, sul cinema e nei cinema. Il gioco di parole si presta a commentare l’arrivo nelle sale Italiane di “ Movie Confidence Spazio aperto all’emozione ”, la campagna firmata da Gabriele Mainetti per il progetto editoriale con cui Hearst continua a sostenere il cinema e i prodotti audiovisivi con l’obiettivo di generare consenso, fiducia e desiderio nel pubblico di tornare di fronte al grande schermo. Un filmato da 30 secondi, quindi PER il Cinema, ma anche SUL cinema perché il regista ha voluto ambientarla proprio in una sala cinematografica, mostrando un gruppo di bambini “conquistare” gioiosamente lo schermo di un cinema e accendersi di stupore di fronte alle storie che contiene. “Sono la parte più incontaminata di noi – rivela il regista – Nei miei film c’è sempre quel momento in cui i bambini o in generale i più giovani devono trovare il modo di fare il salto. Il cinema nella sua essenza è anche questo, voler entrare nelle storie, tuffarsi nello schermo, da spettatori completamente rapiti.” Presentata nella cornice dell’ultima mostra cinematografica di Venezia, la campagna ha già debuttato su tutti i brand Hearst sia print che digital, negli spazi OOH di Roma e Milano grazie alla collaborazione e con Urban Vision, media company leader nei restauri sponsorizzati , e dal 7 ottobre è proiettata anche NEI cinema, tornati finalmente alla capienza del 100%. Grazie alla partnership con DCA Italy, a d essere coinvolti sono le 78 sale dei circuiti UCI e THE SPACE CINEMA con il formato da 30” che sarà collocato in apertura alle proiezioni.