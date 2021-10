Carolina Marconi: “Il tumore non mi fermerà, voglio diventare mamma”

Tutto è cominciato dal desiderio di maternità, con i controlli di routine tra cui la mammografia e la diagnosi: tumore al seno. Carolina Marconi lo ha scoperto per caso, facendo gli esami richiesti per il percorso di fecondazione assistita. Ma la showgirl venezuelana 43enne, che sta lottando contro il male, non ha perso il desiderio di diventare mamma: “Se non riuscirò a rimanere incinta, lo adotterò”.

“Farò l’impossibile per diventare madre – ha confessato l’ex concorrente del Grande Fratello ospite di “Storie Italiane” – Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre. Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo, perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”

Sui social Carolina ha raccontato che il 10 novembre finirà la chemioterapia: “Ho fatto il 6 sesto ciclo di chemio e ne mancano ancora sei 6 cicli.. poi ho finito tutto yuppy. Farò una grande fiesta”.

Tgcom24