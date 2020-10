Tommaso Paradiso debutta alla regia: al via le riprese del suo primo film

Il cantautore ufficializza il suo esordio cinematografico con “una storia romantica a tratti malinconica, che fa uscire anche qualche sorriso”

In attesa del primo album da solista, Tommaso Paradiso debutterà come regista nel mondo del cinema. In un’intervista in radio a “Strada Facendo“, il cantautore ha svelato i dettagli della sua nuova avventura: “Inizieremo le riprese proprio tra qualche giorno. Si tratta di una storia romantica a tratti malinconica e che a tratti fa uscire qualche sorriso. Fondamentalmente è una grande storia d’amore. Firmo per la prima volta sceneggiatura e regia”, ha raccontato.

Non si tratta esattamente di una sorpresa, visto che le voci si inseguivano da tempo. Lo stesso Paradiso aveva dichiarato a gennaio a SkyTg24 di aver lavorato a un copione: “Ho consegnato la sceneggiatura qualche giorno fa ed è stata molto apprezzata, adesso dobbiamo solo girare. È un film dove si mischiano romanticismo e tanta malinconia, c’è un perdente, che è il protagonista, che però ha un riscatto. È la storia che avrei voluto raccontare e l’ho raccontata”.

In estate ha partecipato a “Sotto il Sole di Riccione”, film targato Netflix scritto da Enrico Vanzina e diretto da YouNuts!, firmando la colonna sonora e ritagliandosi anche un piccolo spazio interpretando se stesso.

Sul fronte musicale invece a inizio settembre è uscita “Ricordami”, canzone pubblicata dopo un lungo periodo di silenzio. Il brano è arrivato dopo “Non avere paura”, “I nostri anni” e “Ma lo vuoi capire?”, brani che faranno parte del suo primo album da solista che dovrebbe arrivare in primavera. Intanto il suo tour nei più importanti palazzetti italiani è stato riprogrammato ad aprile e maggio 2021.

