Temptation Island si sposta, l’ultima puntata in onda martedì 20 ottobre

Cambio di palinsesto su Canale 5 per il programma di Alessia Marcuzzi. La serata conclusiva va in onda martedì 20 ottobre anziché mercoledì 21, quando l’ammiraglia Mediaset trasmetterà la partita di Champions League Inter – Borussia Monchengladbach. Si sposta anche Le Iene, dal martedì al mercoledì.

Avviso importante per tutti i fan di Temptation Island, che si sposta nel palinsesto di Canale 5 in concomitanza con l’ultima puntata. La serata conclusiva del programma condotto da Alessia Marcuzzi non andrà in onda mercoledì 21 ottobre, bensì il giorno prima, martedì 20 ottobre. Si scontrerà con la replica su Rai 1 della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore.



Resta regolarmente in onda il mercoledì il penultimo appuntamento di Temptation Island prevista per il 14 ottobre. Lo spostamento non è dettato da strategie di palinsesto ma semplicemente dalla messa in onda della Champions League. Come chiarito dalla guida tv ufficiale, mercoledì 21 ottobre, Canale 5 manda in onda in diretta la partita tra Inter e Borussia Monchengladbach.

Un altro spostamento riguarda Le Iene. Al fine di evitare la concorrenza di Temptation Island, il programma di Davide Parenti trasloca dal martedì a mercoledì 21 ottobre. Lo show, dunque, si scontrerà con la partita dell’Inter. Martedì 20 ottobre, Italia 1 trasmetterà invece il film action Kickboxer – Retaliation con Jean-Claude Van Damme.

Restano dunque ancora due appuntamenti con Temptation Island. Nelle puntate del 14 e del 20 ottobre assisteremo ai falò di confronto delle ultime coppie rimaste in gioco, ovvero quelle formate da Nello Sorrentino e Carlotta Dell’isola, Speranza Capasso e Alberto Maritato. Quest’ultimo apparirà sempre più vicino alla single Nunzia Taglialatela, mentre Francesca resterà sconvolta dai filmati che riguardano Salvo. Hanno già lasciato il programma Antonio Giungo e Nadia Chahar, Gennaro Mauro e Anna Ascione (che si sono separati), Sofia Nesci e Amedeo Bianconi e Serena Spena e Davide Varriale.





