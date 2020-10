Rai1, stasera torna “Imma Tatarani – Sostituto procuratore”

Nuovo appuntamento alle 21.25 su Rai1, con la fiction di grande successo “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, e con la partecipazione di Francesco Foti, Antonio Gerardi, Cesare Bocci e Carlo Buccirosso. Nell’episodio dal titolo “Maltempo”, una giovane giornalista, Donata Miulli, si presenta ad Imma affermando di essere in possesso di informazioni scottanti sul candidato alla Presidenza della regione Basilicata, l’onorevole Lombardi, di cui è anche stata amante. lmma la ascolta e la invita a tornare con le prove. Ma quando qualche giorno dopo Donata viene trovata morta, Imma ripensa con angoscia a quell’incontro e decide di indagare non credendo si tratti di un suicidio come a prima vista sembrerebbe…