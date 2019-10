Rai3, stasera nuovo appuntamento con “Grazie dei fiori”

La quinta puntata della prima tranche di “Grazie dei fiori”, che riprenderà a gennaio, è dedicata alla canzone comica, in onda domenica 13 ottobre, alle 22.45, su Rai3. Pino Strabioli e Gino Castaldo viaggiano alla scoperta dei diversi tipi di comicità delle canzoni italiane interpretate da attori famosi, cabarettisti e cantanti che si sono misurati con un genere molto amato dal pubblico. Dai milanesi Cochi e Renato, Gaber e Jannacci caratterizzati da un umorismo irriverente e anticonformista alla comicità romana di Gigi Proietti e Aldo Fabrizi. Dagli sfottò di Rino Gaetano ai napoletani Renato Carosone, Totò e Troisi che hanno attinto dal varietà e dal cabaret. E ancora pugliesi doc come Caparezza e finti pugliesi come Diego Abatantuono. Grandissime attrici come Monica Vitti, Bice Valori e Paola Cortellesi. Pino Strabioli avrà come ospite Maurizio Costanzo, uno che di canzoni se intende e ne ha scritte di bellissime.