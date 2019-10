Michelle Hunziker, la frecciatina di Selvaggia Lucarelli: «Ha l’empatia di una libreria Billy»

Michelle Hunziker ha sostituito Maria De Filippi alla conduzione di Amici Celebrities, ma la sua perfomance non ha convinto tutti.



Selvaggia Lucarelli è stata particolarmente dura nei suoi confronti usando toni sprezzanti.

“La Hunziker ha l’empatia di una libreria Billy” ha scritto infatti su Twitter.



Tra gli utenti c’è chi è d’accordo con Selvaggia: “La Hunziker è brava, comprensibilmente emozionata. Come previsto però il programma è troppo defilippizzato e lei sembra un pesce fuor d’acqua” osserva qualcuno. Ma c’è anche chi prende le difese di Michelle: “Se non vi piace una persona così alla mano e così raggiante come Michelle Hunziker, significa che siete delle persone tristi dentro”.



leggo.it