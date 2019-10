Live-Non è la D’Urso cambia giorno, passa al lunedì

Il programma serale di Barbara D’Urso, l’ennesimo costruito attorno alla conduttrice Mediaset, ovvero “Live-Non è la D’Urso” potrebbe cambiare giorno, passando dalla domenica al lunedì, stavolta in seconda serata.



Fonti vicine a Fanpage.it rivelano che il noto programma di Canale 5 potrebbe cambiare giorno di messa in onda, ma la notizia non è stata ancora ufficializzata, nonostante anche una testata come Dagospia abbia già dato la cosa per certa.

A pensarci bene non stupisce questo improvviso cambiamento nella programmazione delle reti Mediaset, dal momento che la creatura della D’Urso non sta riscontrando i risultati sperati in termini di ascolti. Il programma, quindi, dalla domenica giorno che non gli apparteneva già nella scorsa edizione, potrebbe essere spostato al lunedì dopo Temptation Island Vip, oppure si aspetta la fine del reality per concedergli lo spazio necessario.

La sfida tra i programmi della domenica sera

La domenica sera, mai come quest’anno, nella stagione televisiva appena iniziata, sembra essere un terreno tutt’altro che neutrale, anzi, i programmi che si sfidano a colpi di audience raccolgono fasce di pubblico ben diverse, tanto da non generare un vero e proprio scatto per l’uno o l’altro programma che occupano la prima serata domenicale.

A gareggiare con Live sono prodotti televisivi che, da sempre, hanno catalizzato l’attenzione del pubblico come le fiction targate Rai in onda, appunto, sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, che nonostante il cambio di rete, continua a macinare ottimi risultati, rinfrancando lo share di Rai2, mentre su La7 abbiamo “Non è L’Arena” il talk show a sfondo politico-cronachistico condotto da Massimo Giletti.

Insomma, un tris di trasmissioni che, in buona sostanza, potrebbero danneggiare gli ascolti di Live-Non è la D’Urso che, col passar del tempo, rischia di essere una copia di Domenica Live.

di Ilaria Costabile, fanpage.it