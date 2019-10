Brad Pitt, ha una nuova fidanzata! È Sat Hari Khalsa, questa infermiera (imbronciata) di 50 anni…

Il divo di Hollywood ha finalmente ritrovato chi gli fa battere forte il cuore, dicono i rumors.

Brad Pitt volta decisamente pagina.

Dalla 44enne Angelina Jolie, una delle dive più affascinanti del mondo, a Sat Hari Khalsa, terapeuta olistica di 50 anni, infermiera delle star e designer di gioielli.



Colta di sorpresa, nelle esclusive foto del settimanale Oggi, mentre è alle prese con faccende casalinghe.

ATTRATTO DALLA SUA MENTE



A vederla così, smorfia in volto e un po’ trasandata, non si scommetterebbe su Sat Hari Khalsa come nuova fiamma di Brad Pitt.

Eppure, le voci si fanno più insistenti e a confermare la relazione è stato il tabloid Us Weekly.

I maligni hanno subito paragonato la 50enne terapeuta olistica e designer di gioielli alla divina Angelina Jolie, che però non è mai stata beccata dai paparazzi in ciabatte e senza trucco né parrucco.



E poi Brad pare abbia deciso di non puntare più sul look: «Sat è una donna forte e ha una belle mente, è questo che lo attrae», ha riferito una fonte a Us Weekly. «E ama anche il fatto che non sia un’attrice. Ora non vuole frequentare nessuno che lavori nel mondo del cinema».



È SEMPRE CON LUI



Comprensibile. I due sono stati visti insieme per la prima volta nel settembre del 2018, ma allora erano solo amici.

La relazione sarebbe nata a giugno, subito dopo la rottura tra Pitt e Charlize Theron.



Ora Sat accompagna l’attore per il mondo per promuovere il nuovo film Ad Astra. E gli fa da terapeuta per aiutarlo a digerire il divorzio da Angelina e la battaglia per la custodia dei figli.



Sat è nata in America ma ha vissuto a lungo in India, dove si è convertita alla religione Sikh.

A Hollywood è nota anche come infermiera olistica degli Hot Chili Peppers e per la sua linea di gioielli Amrit (dal nome di sua figlia), amati da un’altra ex di Pitt, Jennifer Aniston.



