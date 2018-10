Tutti pazzi per Leonardo Gassman. Il figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio conquista anche il pubblico social

Il giovane arriva agli home visit di X-Factor e sui social le fan si scatenano

Se il fascino è una dote che si trasmette geneticamente, di certo si può dire che la famiglia Gassman ne abbia da vendere. Lo dimostra la selva di commenti social in cui si esalta la bellezza (e il talento ovviamente) di Leonardo Gassman, figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio. Il giovane cantante, approdato ad X-Factor e ora entrato nella fase più acuta della competizione, ha conquistato il pubblico con il suo fascino da bravo ragazzo e lo splendido talento che ha incantato anche Mara Maionchi. Si sono indetti dei sondaggi via Twitter per votare quale sia il “Gassman preferito”, addirittura c’è chi vorrebbe innalzare il giovane Leonardo a “patrimonio dell’umanità”. Un paragone è stato fatto dal pubblico dei social con un altro figlio d’arte: Edoardo Angela, figlio di Alberto e nipote di Piero. Anche lui ha un folto seguito di ammiratrici sui social che non hanno mancato di sottolineare come, anche in questo caso, il fascino sia ereditario. Di certo, se anche non dovesse vincere il talent, l’ultimo dei Gassman avrà vinto il cuore del suo pubblico.

