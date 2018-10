True Detective: pochi mesi al ritorno della serie cult. Arriva la stagione tre

Grande attesa per il ritorno di True Detective, la stagione tre arriva in America a Gennaio del 2019, in Italia è prevista su Sky

Tre anni dopo l’impetuosa stagione due, criticata per la sua inconsistenza, True Detective torna in tv, finalmente.

Il primo episodio? è previsto per 13 Gennaio 2019 in America sulle frequenze della HBO, lo show arriverà in Italia su SKY prossimamente.

Nuova stagione, nuovo caso, nuovi personaggi. Nic Pizzolatto dopo una lunga pausa di riflessione, torna a scrivere una nuova stagione di True Detective, e questa volta, al centro della vicenda ci sarà un intricato caso di omicidio ambientato nel cuore degli Ozark, e si dipanerà in ben tre epoche per indagare su un mistero che abbraccia vari decenni. Due i detective protagonisti: Wayne Hays interpretato da Mahershala Ali (visto in Moonlight) e Roland West interpretato da Stephen Dorff. Carmen Ejogo sarà la protagonista femminile. Interpreterà un’insegnate legata a due bambini scomparsi negli anni ’90 e sarà un personaggio fondamentale per la risoluzione del caso.

Sono 8 gli episodi previsti, come le precedenti stagione di True Detectice, Nic Pizzolato figura ancora tra i produttori. In fondo alla news un breve teaser trailer.

Acclamata da critica e pubblico, quando la serie ha fatto la sua apparizione nel 2014, in molti hanno apprezzato lo stile intimistico delle storie e le atmosfere da film noir scelte per amplificare i toni della narrazione. True Dectective è stata la serie che ha rinnovato il genere crime, comparsa tra i libri di studi sui media come una tra le produzioni più belle della terza golden age americana. Anche se si vociferava una cancellazione dopo una disastrosa stagione 2, la HBO ha cercato di mantenere vivo il progetto, per fortuna.

Carlo Lanna, il Giornale