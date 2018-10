“Ingegneria dei disastri” su Alpha indaga sui perché dietro un disastro come quello del crollo del Ponte Morandi

In un momento in cui il crollo dei ponti è di tragica attualità dopo il crollo del Ponte Morandi dal 15 ottobre ogni lunedì alle 21.05 in prima tv su Alpha (Canale 59 DTT) arriva “Ingegneria dei disastri”,una serie televisiva che, con approccio scientifico e tecnico, indaga sui più grandi disastri dell’ingegneria moderna e sulle cause che li hanno provocati. Cosa succede quando l’errore umano unito ad avverse circostanze si uniscono e creano i più grossi disastri della storia?

Nella puntata che inaugura la serie su Alpha, in onda lunedì 15 ottobre, si parlerà dei più grandi crolli di ponti avvenuti nel mondo, un tema più che mai d’attualità, presente quotidianamente purtroppo ormai nel dibattito italiano in seguito ai tragici avvenimenti del Ponte Morandi crollato a Genova lo scorso agosto.

Dal crollo del ponte avvenuto a Skagit County (Usa) nel 2013 nello Stato di Washington che ha fatto cadere nel fiume sottostante tre persone in due veicoli diversi, al crollo del ponte I35 W di Minneapolis nel 2007 che ha provocato la morte 13 persone e ne ha ferite 145, diversi saranno i casi di “ingegneria disastrosa” che il programma indagherà con l’ausilio di esperti internazionali, tecnici e di immagini inedite.

In “Ingegneria dei disastri” non si parlerà di eventi accaduti solo sulla terraferma ma anche di molti disastri capitati in cielo: una puntata sarà ad esempio dedicata al volo Asiana 214, in servizio Tra Seul e San Francisco per capire come mai il volo di un affidabilissimo Boeing 777 come abbia perso quota e si sia schiantato al suolo nel luglio del 2013.

La Stampa