Stefano De Martino, dopo Belen Rodriguez arriva Martina

Stefano De Martino dimentica Belen Rodriguez con una ragazza di nome Martina. Il conduttore tv pizzicato per la prima volta dopo la rottura con la moglie insieme a una donna. I fotografi del settimanale “Chi” lo hanno immortalato all’uscita da un ristorante milanese, inaugurato da pochi giorni in un ex asilo di fine Ottocento con cucina a base di pesce e verdure, in buona compagnia e poi a casa di lui, dove hanno trascorso la notte. Sarà Martina la sua nuova fiamma?

Per la prima volta allo scoperto

E’ la prima volta che Stefano De Martino si fa pizzicare con una donna al suo fianco che non sia Belen Rodriguez, sposata nel 2013. Il conduttore tv è sempre stato molto attento alla sua privacy ed è sempre riuscito ad evitare i paparazzi. Giovedì scorso a Milano è finito nel mirino dei flash insieme a una ragazza, Martina, lontana dal mondo dello spettacolo. La coppia ha cenato insieme in un locale di nuova apertura, poi i due sono saliti sull’auto dell’ex ballerino e si sono diretti a casa, dove hanno trascorso la notte.

Chi è Martina

La ragazza con cui Stefano De Martino è stato beccato a Milano è Martina, originaria di Pescara, giovane e bella. Nelle foto del settimanale “Chi” indossa un top bianco che copre appena il seno e mette in risalto il ventre asciutto e un paio di jeans, ha i capelli sciolti ed è molto sensuale. Se il conduttore ha abbassato la guardia ed è uscito allo scoperto potrebbe essere che Martina sia proprio la nuova fiamma. Del resto, Belen Rodriguez nelle ultime settimane si è mostrata sui social con Elio Lorenzoni ufficializzando la sua nuova relazione.

L’estate di De Martino

Dopo la vacanza alle isole pontine che ha sancito la fine della storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il conduttore ha trascorso il resto dell’estate da single. Sui social appariva solo con gli amici in barca in Sardegna, con il figlio Santiago (con cui è volato anche a New York), ha pure stretto una strana alleanza con l’altro ex di Belen, Antonino Spinalbese, e ha fatto lo show al matrimonio di un’amica. Nelle foto del settimanale “Chi” appare in motoscafo al largo di Napoli durante lo scorso weekend anche insieme a Giulia Spalletta ballerina e fidanzata del coreografo Andrea Larossa, anche lui in barca con loro.