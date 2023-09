Meghan Markle raggiunge il principe Harry agli Invictus Games: “Scusate il ritardo”

E alla fine arriva Meghan Markle.

Il principe Harry aveva inaugurato gli Invictus Games in Germania senza la moglie, alimentando le voci che volevano la coppia vicina al collasso. Ma alla fine, sebbene si sia fatta attendere per due giorni tanto da far temere che alla fine avrebbe dato forfait, la Duchessa ha raggiunto il marito e sul palco dell’evento sportivo ha scherzato: “Scusate il ritardo!”.

Meghan Markle è bellissima e radiosa in uno chemisier nero che arriva al polpaccio e al polso un orologio appartenuto a Lady Diana. Sul palco degli Invictus Games, in corso a Dusseldorf, lei e il principe Harry danno prova di complicità, in barba alle voci di crisi che li inseguono costantemente. Sorridono, si lanciano occhiate di intesa, sono sciolti e rilassati. Lui aveva inaugurato le competizioni da solo, ma la moglie non gli ha fatto mancare il suo supporto: “Scusate il ritardo, ho dovuto pensare ai bimbi” ha detto al pubblico. Aggiungendo: “Sono davvero orgogliosa di far parte di questa famiglia Invictus con tutti voi. Sono grata a tutti voi che siete qui. Un giorno spero che potremo portare con noi anche i nostri figli in modo che possano sperimentare quanto sia fantastico”.

Cosa sono gli Invictus Games

Gli Invictus Games una competizione sportiva dedicata ai veterani di guerra che hanno riportato disabilità permanenti in servizio. I giochi, suddivisi in varie discipline sul modello delle Olimpiadi, sono stati inventati dal principe Harry, che ha combattuto in Afghanistan. L’evento ha luogo ogni anno, ma ogni edizione si tiene in un Paese differente: quest’anno è toccato alla Germania, nel 2024 sarà la volta del Canada. Per il Duca di Sussex e per Meghan Markle hanno un valore simbolico importante: fu proprio durante gli Invictus Games del 2017 che ufficializzarono il loro amore.

Vite professionali separate

Nonostante Meghan Markle abbia raggiunto il principe Harry durante l’evento sportivo, per fargli avere tutto il suo sostegno, pare ormai che la coppia abbia deciso di tenere ben separate le rispettive vite professionali. Il Duca è sempre più dedito alla filantropia e questa sembra essere diventata ormai la sua occupazione principale. La Duchessa invece vorrebbe rinnovare la propria immagine, conquistare i social e guadagnarsi un posto tra le influencer di spicco: per raggiungere l’obiettivo ha aperto da poco un profilo Instagram. Un divorzio lavorativo che prelude a quello vero e proprio? Chissà, al concerto di Beyoncé i due sono sembrati felici e anche sul palco degli Invictus Games paiono filare d’amore e d’accordo. Ma la coppia ha da tempo abituato a clamorosi colpi di scena.