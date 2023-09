Ilary Blasi e Mediaset: è addio?

(di Federica Zito) I programmi sulle reti Mediaset sono ripresi, grandi cambiamenti e nuovi volti stanno occupando la rete. Dopo tanti addii annunciati e inaspettati, un volto ancora non è comparso, quello di Ilary Blasi che ancora non sappiamo se è nella lista dei nomi da eliminare delle nuove regole anti-trash di Pier Silvio Berlusconi.

Sembrerebbe però che Pier Silvio non avrebbe mai escluso la presenza della conduttrice romana, e presto forse la potremo rivedere o al timone della nuova stagione de “L’Isola dei Famosi“, che ancora ad oggi non è presenta nel palinsesto Mediaset 2024, o forse chissà in un’altra trasmissione in futuro sui canali Mediaset.

Sono ancora molti i dubbi sul futuro della conduttrice, ma si spera non abbia lo stesso “destino” delle sue ormai ex colleghe, Barbara D’Urso e Belen Rodriguez.

Dovremmo quindi aspettare ancora un pò e capire cosa Pier Silvio ha in serbo per lei, nel mentre la Blasi continua a godersi le sue vacanze in toscana con il suo amato Bastian Muller, e chissà, se anche lei, starà pensando al suo futuro, non solo quello lavorativo, ma un futuro con Bastian..

zitofederica.redazione@gmail.com