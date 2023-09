Annalisa, altro che gravidanza: “L’unico parto previsto è quello del mio disco nuovo”

Annalisa è pronta a buttarsi nel vortice.

Quello del nuovo album la cui uscita è prevista il 29 settembre e che appunto si intitolerà “E poi siamo finiti nel vortice“. Proprio perché questa è la sua priorità a breve, seguita dal concerto sold out al Forum di Assago il 4 novembre, la cantante ha smentito con un tocco di ironia le voci di una presunta gravidanza circolate nelle ultime settimane. “L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco” ha scritto su X.

Quelle su Annalisa, che si è sposata a fine giugno con Francesco Muglia, sono voci nate da un video in cui si sarebbe visto un abbozzo di pancino. Ma già solo una rapida occhiata all’agenda dei suoi prossimi impegni fa capire che una dolce attesa proprio adesso sarebbe molto improbabile. Significherebbe infatti dover annullare il primo tour nei palasport che la occuperà per tutto il mese di aprile. E così la smentita è arrivata tanto veloce quanto puntuale. E a rimarcare la smentita, a chi in un post ricordava che “dopo il parto del 29 settembre abbiamo l’asilo del Forum di Assago e poi iniziamo la scuola ad aprile”, la stessa cantante ha risposto con un eloquente “Non vedo errori”.

Intanto Annalisa si gode anche il nuovo singolo lanciato qualche giorno fa con il relativo video, “Ragazza sola“. “‘Ragazza sola’ è la terza anima, lo strato più profondo – ha raccontato lei -. E’ la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa”.

Queste tutte le date del “TUTTI NEL VORTICE PALASPORT“

6 aprile 2024 @FIRENZE – Mandela Forum

10 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

19 aprile 2024 @PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport