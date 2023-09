Al via la nuova serie “Maria Corleone”

Maria Corleone è la serie di Canale 5 in quattro prime serate in onda dal 13 settembre, dedicata a un nuovo iconico personaggio femminile interpretato da Rosa Diletta Rossi. È il racconto di una donna determinata e allo stesso tempo controversa, ambientato tra Milano, Palermo e New York, all’incrocio tra forti passioni, legami di sangue e scelte da cui non si può tornare indietro, sullo sfondo di due mondi agli antipodi: l’alta moda e la criminalità mafiosa.

Maria Corleone (Rosa Diletta Rossi), palermitana, è una giovane stilista talentuosa che vive a Milano ormai da anni in attesa di un figlio dal suo compagno Luca (Alessandro Fella), un giovane procuratore determinato e idealista.

Il ritorno a Palermo in occasione dell’anniversario di matrimonio dei suoi genitori costringe però Maria a rimettere in discussione tutta la propria vita. In un attentato al padre, Don Luciano Corleone (Fortunato Cerlino), un potente imprenditore in odore di mafia, viene ucciso il fratello di Maria, provocando in lei una decisione drastica: abbandonare la sua vita precedente per seguire la strada della vendetta.

La storia di Maria Corleone mette in scena le emozioni vissute da personaggi di grande forza drammatica in un racconto ricco di colpi di scena che costringeranno lo spettatore a porsi di frequente la domanda di cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Alla base del racconto c’è la domanda a cui Maria non saprà trovare una risposta: fino a che punto può spingersi una donna divisa tra il richiamo della famiglia di origine e quella che si sta costruendo? Quali compromessi e quanta forza saranno necessari per vendicare la morte del proprio fratello gemello ed emergere con prepotenza in un mondo criminale e tutto maschile?

Vivremo queste tensioni immersi in una narrazione appassionante che ci porterà a stare al fianco della nostra protagonista anche quando le sue azioni lasceranno sconcertati.

La serie è allo stesso tempo il racconto di un personaggio controverso, una saga famigliare e una storia di mafia, che si svolge tra Palermo dove i Corleone hanno le radici e il potere, una Milano scintillante in superficie ma piena di ombre e New York dove i traffici illeciti porteranno Maria a giocare il tutto per tutto.