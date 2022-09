Su Timvision arriva in anteprima esclusiva in Italia la quinta stagione di ‘The handmaid’s tale’

Dal 15 settembre torna sulla TV di Tim l’appuntamento settimanale a 24 ore dalla messa in onda negli USA

T‘The Handmaid’s Tale’ l’acclamata serie TV con Elisabeth Moss, ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood, torna in anteprima esclusiva su TimVision dal 15 settembre – a 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti – con la quinta stagione.

In questo capitolo della serie, disponibile integralmente solo su TimVision, June affronta le conseguenze dell’omicidio del Comandante Waterford e lotta per ridefinire la sua identità e il suo obiettivo. La vedova Serena cerca di acquisire visibilità a Toronto mentre l’influenza di Gilead si insinua fino in Canada. Nel frattempo, il Comandante Lawrence si allea con Nick e zia Lydia con l’intento di riformare Gilead e di salire al potere mentre June, Luke e Moira combattono Gilead a distanza continuando la loro missione per salvare e ricongiungersi con la piccola Hannah.

Nel cast anche Bradley Whitford, Yvonne Strahovski, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Ann Dowd, Sam Jaeger.

‘The Handmaid’s Tale’ è creata da Bruce Miller ed è prodotta da MGM Television. Il produttore esecutivo è Bruce Miller con Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman, Yahlin Chang, Rachel Skukert, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Steve Stark e Kim Todd. La serie è distribuita nel mondo da MGM.