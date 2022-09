Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid nuova coppia dello showbiz?

Secondo indiscrezioni il premio Oscar e la modella si stanno frequentando

Leonardo DiCaprio fa la corte a Gigi Hadid? Stando a quanto racconta “People” il vincitore del premio Oscar, 47 anni, ha puntato gli occhi sulla modella 27enne. A meno di un mese dalla fine della sua storia d’amore con Camila Morrone, durata 4 anni, l’attore è stato avvistato in compagnia di belle donne, ma secondo indiscrezioni punterebbe a un appuntamento a due con Gigi. Lei al momento pare non ricambiare ma le uscite con gli amici potrebbero intensificarsi.

“Intouch” ha riferito che Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid si sono visti diverse volte questa estate. Lei ha alle spalle una storia d’amore con Zayn Malik degli One Direction (sono stati insieme tra tira e molla dal 2015 e hanno una figlia Khay, 2 anni) e lui ha chiuso una storia d’amore lunga quattro anni con la “collega” Camila Morrone. Proprio di Camila “People” riferisce che sta bene e sta uscendo con gli amici.

La rottura tra Leonardo DiCaprio e la Morrone (che hanno 22 anni di differenza) è avvenuta a luglio, poco dopo il compleanno di Camila (a giugno ha spento 25 candeline) e per questo in tanti hanno ironizzato sul fatto che il premio Oscar scelga solo donne di età inferiore ai 25 anni. Da allora lui è stato avvistato fuori casa tutte le sere a tirar tardi con belle ragazze. In estate è stato paparazzato anche a Saint-Tropez con la modella ucraina Maria Beregova, 22 anni, divorziata.