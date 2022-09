Laura Torrisi al mare: “Fino all’ultimo raggio di sole”

Ultimi scorci d’estate per l’attrice siciliana in vacanza

Laura Torrisi posa in bikini come una dea in riva al mare con un bikini mozzafiato che mette in risalto le sue curve sinuose. “Fino all’ultimo raggio di sole” scrive godendosi gli ultimi scorci d’estate. L’attrice siciliana è stata legata al regista Leonardo Pieraccioni, da cui ha avuto Martina, e ora è single. O almeno così si racconta sui social: innamorata pazza della figlia e dei suoi cagnolini.

Laura Torrisi posa con le ginocchia sulla sabbia e lo sguardo all’orizzonte tenendosi i capelli con la mano e lasciandosi cullare dal vento e dalla musica delle onde. Indossa un bikini a triangolo che a fatica contiene le sue forme: ventre piatto e seno florido sono risaltati dal micro-costume.

Negli scatti precedenti la Torrisi postava dal mare insieme alla figlia Martina e scriveva: “Ti mangio di baci”. L’attrice ha avuto una storia d’amore con Leonardo Pieraccioni durata sette anni tra il 2007 (anno in cui si sono conosciuti sul set di “Una moglie bellissima” diretto dal regista) e il 2014. Poi dopo vari flirt, lei è tornata single, mentre lui ha trovato l’amore con Teresa Magni (di recente hanno postato una foto di coppia innamorati più che mai).

Laura Torrisi ha esordito nello showbiz con una partecipazione al concorso di Miss Italia. Bellezza siciliana sexy e avvenente, ha poi partecipato a film, fiction e al reality Grande Fratello. Dopo la storia d’amore con Leonardo Pieraccioni ha avuto diversi flirt. Ora è una mamma appagata e felice che conquista con la sua inconfondibile sensualità e solarità. Sui social condivide i suoi scatti intriganti e quelli più casalinghi, passando dal bikini in spiaggia al grembiule in cucina. Con i follower è sempre schietta: sul web tempo fa ha raccontato le sue vicissitudini con l’endometriosi e si è mostrata ai fan anche dal letto d’ospedale.