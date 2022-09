Film stasera in TV da non perdere martedì 13 settembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 13 settembre, in TV su Sky. Azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Leonora addio, ore 2115 su Sky Cinema Due

Paolo Taviani omaggia Pirandello in un film premiato a Berlino. Dopo la morte dello scrittore, un emissario comunale intraprende un viaggio da Roma ad Agrigento per trasportarne le ceneri.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Tsatsiki e la guerra delle olive, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventurosa commedia sull’amicizia e la forza di non arrendersi mai. Il piccolo ma coraggioso Tsatsiki, in Grecia per le vacanze, vuole impedire la chiusura dell’albergo di suo padre.

Dog Days, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia corale sull’amore per i cani. A Los Angeles si intrecciano le storie di un gruppo di personaggi che, grazie ai loro fidati amici a quattro zampe, imparano a vivere e amare.

FILM FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Interstellar, ore 21:15 su Sky Cinema

Sci-fiOscar agli effetti speciali per il kolossal sci-fi di Christopher Nolan con un cast stellare. Un gruppo di astronauti sfrutta un varco spazio-temporale per trovare nuovi pianeti.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Doppio gioco, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Spy-thriller con Clive Owen e Gillian Anderson. Irlanda, anni 90: catturata dai servizi segreti, una militante dell’Ira puo’ riottenere la liberta’ rivelando le mosse dei suoi compagni.

Impero criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Suspence

Sam Claflin e Timothy Spall in un thriller ambientato a Londra. Dopo nove anni di carcere, l’ex pugile Liam desidera solo una vita serena, ma cade nella rete di un imprenditore corrotto.

FILM D’AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Renegades – Commando d’assalto, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Action scritto da Luc Besson, nel cast il premio Oscar J.K. Simmons. Durante la guerra in Bosnia, una squadra di Navy Seals deve recuperare un tesoro sepolto sul fondo di un lago.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Divorzio a Las Vegas, ore 21:25 su Rai 1

Due giovani studenti di 18 anni, apparentemente agli antipodi, si ritrovano in America durante una vacanza studio. Si sposano a Las Vegas e poi si perdono di vista.

Nudi per la vita, ore 21:20 su Rai 2

Insolito programma dove dodici VIP si spoglieranno per beneficenza, contro il tumore al seno e il tumore alla prostata.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Bianca Berlinguer conduce l’approfondimento politico del martedì con tanti ospiti in studio..

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Dibattiti sui più importanti temi sociali, politici e di attualità, condotti dal giornalista Mario Giordano.

Champions League, ore 21:00 su Canale 5

Fase a gironi della competizione europea per club più importante.

Cinquanta sfumature di nero, ore 21:20 su Italia 1

Secondo capitolo della trilogia che racconta l’appassionata storia d’amore tra Anastasia Steele e il miliardario Christian Grey.

Di Martedì, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli colombiani durante l’indagine di un omicidio.

Pechino Express, ore 21:30 su TV8

Nuova puntata del reality adventure dei vip ambientato in Medio oriente.

Air Force One, ore 21:25 su Nove

Intrighi internazionali e spionaggio ad alta quota sul volo presidenziale americano diretto da Mosca agli Stati Uniti.