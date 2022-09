Britney Spears: “Non penso che mi esibirò mai più”

La popstar sui social ha confessato di essere rimasta traumatizzata dalle condizioni di lavoro

Britney Spears potrebbe non salire più su un palcoscenico. Lo ha rivelato lei stessa in un post su Instagram nel quale dice di essere rimasta traumatizzata. In particolare la popstar si riferisce alle condizioni di lavoro durante i tredici anni di tutela legale. “Sono traumatizzata a vita. E sì mi sono rotta il c… , probabilmente non mi esibirò più anche perché sono testarda e farò valere le mie ragioni”.

Britney ha affermato che durante gli anni della tutela legale non era contenta delle foto o di video che sono stati fatti durante i suoi tour, così come non era contenta dei ballerini. Durante i 13 anni di conservatorship, ha spiegato la popstar, non le era permesso vedere le foto e i video dei live e ha ammesso di aver lavoro con “le persone più offensive del pianeta”.

Da tempo Britney sta pensando a ritirarsi, almeno per quanto riguarda le performance live. Già nel 2021, infatti, l’ex manager Larry Rudolph disse che la cantante aveva manifestato l’intenzione di abbandonare le scene. Ora però la popstar potrebbe dire addio sul serio alle esibizioni dal vivo perché, per la prima volta dopo 13 anni, ha il pieno controllo della sua vita.