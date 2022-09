Achille Lauro chiude il tour a Pisa: le immagini del concerto finale

Con la tappa di Pisa di lunedì 12 settembre, Achille Lauro ha chiuso il suo tour estivo. Il cantante ha festeggiato con tutti i suoi collaboratori stappando una bottiglia di spumante a fine concerto

Lunedì 12 settembre il poliedrico artista Achille Lauro ha concluso il suo Tour 2022 con l’ultima tappa a Pisa. Un’estate che ha visto il cantante coinvolto in diverse piazze italiane, facendo registrare il “tutto esaurito” ed emozionando il pubblico presente con le sue performance.

I RINGRAZIAMENTI DI ACHILLE LAURO

Attraverso diverse storie sul suo profilo Instagram, Achille Lauro ha immortalato alcuni momenti dell’ultima tappa a Pisa del suo Tour 2022. In particolare, il cantante ha tenuto a pubblicare il momento dei ringraziamenti finali, dove ha fatto salire sul palco tutti i suoi collaborati per festeggiare con loro la fine del tour, stappando una bottiglia di spumante. Queste le sue parole che troviamo scritte su Instagram: “Voglio ringraziare tutte le città che ci hanno ospitato e tutti voi che rendete possibile tutto questo. È stato un tour pazzesco. Dirvi “ti amo” sarebbe riduttivo. A presto”. Inoltre, Achille Lauro ha proseguito elencando uno per uno tutti coloro che lo hanno seguito questa estate, con una menzione a parte dedicata al suo costumista: “Uno speciale ringraziamento per gli imponenti costumi va al più grande visionario Alessandro Michele. Al mio amico Lorenzo Delia e a tutto il maestoso team Gucci”. D’altronde, una delle peculiarità degli show di Achille Lauro sono i suoi abiti, spesso provocatori ed eccentrici. In occasione dell’ultima tappa a Pisa, il cantante si è esibito per oltre due ore e mezza di show, esibendosi con i seguenti brani:

Delinquente/Generazione X Maleducata Me ne frego Femmina Bonnie & Clyde/Ullallà/Thoiry RMX Zucchero Stripper Fuori rosa Sabato sera Lauro/Barrilete cosmico Domenica Teatro & cinema/Mamacita/Amore mi/BVLGARI Roma Ban bam twist Solo noi Come me 1969 Pessima Marilù Cadillac Latte + Penelope La bella e la bestia 16 marzo Rolls Royce Scusa C’est la vie

LA CARRIERA DI ACHILLE LAURO

Achille Lauro è lo pseudonimo di Lauro De Marinis. La sua popolarità schizza alle stelle con la partecipazione alla 69ª edizione del Festival di Sanremo tenutasi nel 2019 con Rolls Royce. Un legame, quello con il palco dell’Ariston, praticamente indissolubile da quel momento perché nel 2020 torna in gara con Me ne frego, mentre nel 2021 è ospito fisso per tutte e cinque le serate, prima di vestire ancora i panni di concorrente nell’ultima edizione presentando Domenica. Partecipa all’Eurovision Song Contest dello scorso maggio rappresentando San Marino con il brano Stripper. Attualmente, vanta sei album che andiamo a ricordare: