Carla Fracci, si racconta in ‘Più luminosa di una stella’

CARLA FRACCI – AURORA MARSOTTO ‘PIÙ LUMINOSA DI UNA STELLA’ (BATTELLO A VAPORE PIEMME, PP 208, EURO 15).

Carla Fracci si racconta ai più giovani in una delle sue ultime testimonianze scritte che esce postuma nel libro ‘Più luminosa di una stella’, firmato a quattro mani con Aurora Marsotto, giornalista esperta di danza e autrice per ragazzi, che sarà in libreria il 14 settembre per Il Battello a Vapore di Piemme con le illustrazioni di Giorgia Marras.

All’interno numerosi documenti fotografici delle tappe più importanti della vita e della carriera della grande etoile che provengono, tra l’altro, dall’Archivio del Teatro alla Scala, dall’Archivio della Famiglia Fracci, da Mondadori Portfolio e da Getty Images.

“Insieme trovammo il luogo adatto a raccontarsi, forse inusuale, ma amatissimo, uno spazio temporale caro a tutti i danzatori: quei pochi giorni di riposo estivo durante i quali poteva godersi i suoi affetti. Ecco allora prendere forma la cornice di questo volume, che racchiude i suoi ricordi d’infanzia e di giovinezza, le prime gioie narrate a un gruppo di ragazzi, metafora del pubblico giovane, allievo, professionista o semplice pubblico amante della danza e delle sue interpretazioni” racconta la Marsotto che ha conosciuto Carla Fracci, morta il 27 maggio 2021, e nella prefazione spiega come è nata l’idea del libro.

Il volume è un passaggio di testimone ai giovani sognatori fortemente voluto dall'”eterna fanciulla danzante” e dalla sua famiglia. E’ la storia di una vita straordinaria e irripetibile fatta di danza, sogni e amicizia. In ‘Più luminosa di una stella’ una ragazzina appassionata di danza, Giulia, che sogna di diventare ballerina, sta trascorrendo le vacanze al mare con la sua famiglia e gli amici e scopre di essere vicina di casa dell’immensa Carla Fracci. Coglie così l’occasione, insieme ai suoi amici, per avvicinarla e conoscerla, e l’étoile, a sua volta, le racconta volentieri la sua vita, i successi, gli spettacoli e i personaggi indimenticabili della danza che ha magistralmente interpretato, non risparmiando consigli e segreti per diventare grandi danzatrici e danzatori. Lei che ha interpretato più di duecento personaggi, ha calcato i palcoscenici più importanti del mondo, è amata dalla critica e dal pubblico di ogni dove, è stata partner dei più grandi danzatori di sempre e musa dei coreografi. Lei che, prima di tutto, era una ragazzina che ha creduto in un sogno: la danza.

Ed è proprio ai ragazzi e alle ragazze che aspirano a grandi sogni che si rivolge questo libro.

ANSA