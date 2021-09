Britney Spears e Sam Asghari si sposano: ecco l’anello

Britney Spears e Sam Asghari hanno annunciato il loro fidanzamento (con tanto di anello) su Instagram

Britney Spears e Sam Asghari sono pronti a dirsi «sì». Dopo quattro anni di frequentazione – si sono incontrati sul set del video musicale di Slumber Party nel 2016 – la coppia ha, infatti, deciso di annunciare il proprio fidanzamento su Instagram. «Sono profondamente commossi dal sostegno, dalla dedizione e dall’amore che la gente ha espresso nei loro confronti» ha detto Brandon Cohen, il manager di Asghari, a People, aggiungendo che l’anello che la Spears mostra fiera nelle foto e nei video che campeggiano in Rete è stato realizzato dal gioielliere newyorkese Roman Malayev.

La Spears è reduce da un anno di alti e bassi che la vede ancora sul fronte di guerra per porre fine alla sua tutela dopo 13 anni: negli ultimi mesi, la cantante ha rivolto parole molto dolci nei confronti di Asghari per averla aiutata nei «suoi anni più difficili» mentre lo stesso Asghari, in un’intervista a Forbes della scorsa primavera, aveva spiegato la sua intenzione di fare sul serio con Britney. «Le mie priorità nella vita sono rimanere umile, capire da dove vengo e dove sto andando. Voglio portare la mia carriera a un passo successivo, così come la mia relazione: non mi dispiacerebbe diventare padre».

Il sogno dell’attore è stato condiviso anche dalla Spears, che durante un’udienza di tutela ha espresso il suo desiderio di sposarsi e di avere un figlio con lui. Nei mesi più caldi sul caso della conservartship, una fonte vicina alla coppia ha detto che «Sam è stata la roccia di Britney per tutto questo tempo. Si assicura che mangi bene e si alleni, e lei si appoggia a lui per tutto». La popstar ha due figli da un precedente matrimonio con il rapper Kevin Federline e ha avuto un breve matrimonio con l’amico d’infanzia Jason Alexander, che è stato annullato dopo appena 55 ore.

(Vanity Fair – Mario Manca)