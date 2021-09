Ballando con le stelle, a rischio la partecipazione di Paola Barale. Ospiti i grandi sportivi: Marcell Jacobs e Roberto Mancini

Milly Carlucci perde sempre più “stelle”. Dopo l’addio di Raimondo Todaro, non passato in sordina, arriva anche il no di Paola Barale che avrebbe declinato l’invito a gareggiare nella nuova edizione di Ballando con le Stelle. A renderlo noto è Dagospia che rivela ci siano questioni economiche dietro le trattative con la showgirl.

«La Rai – si legge sul portale Dagospia – ha tirato fuori i soldi per Ballando con le stelle, come si può vedere dai nomi circolati e ormai certi, ma i conti bisogna pur farli. Per questo motivo il nome di Paola Barale, dato per certo da alcuni, in realtà sarebbe a rischio proprio per ragioni economiche».

In sostituzione, però, la conduttrice potrà consolarsi con grandi sportivi che dovrebbero scendere in pista in qualità di ballerini per una notte: tra i tanti, spunta il nome del velocista Marcell Jacobs. In altre due puntate, invece, è prevista la presenza del ct della Nazionale italiana Roberto Mancini e l’ex calciatore Ronaldo Luis Nazario de Lima. Sembra che le trattative con il giocatore brasiliano siano iniziate grazie all’aiuto di Fabio Galante, presente nella nuova edizione di Ballando con le Stelle come concorrente ufficiale.

