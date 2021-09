Asia Argento e Riccardo Scamarcio insieme nel thriller francese ‘Interstate’

Asia Argento e Riccardo Scamarcio reciteranno per la prima volta fianco a fianco diretti da Jean Luc Herbulot. Il film, che vede anche la partecipazione del rapper e attore francese JoeyStarr, si intitola Interstate e il regista ne ha parlato al Festival di Toronto, cui partecipa con il suo film Saloum. Le riprese inizieranno questo inverno e il film arriverà nelle sale alla fine del 2022. Interstate è un thriller soprannaturale scritto da Anthony Jaswinski e racconta le vicende di un sicario in crisi esistenziale (JoeyStarr) che decide di cambiare vita ma il suo progetto di abbandonare la città in cui vive con la sua donna viene bloccato. Non è la prima partecipazione a produzioni straniere per i due attori italiani: Asia Argento ha recitato in xXx e La terra dei morti viventi mentre Riccardo Scamarcio era nel cast di John Wick – Capitolo 2 e di Polisse, sempre al fianco di JoeyStarr.

Repubblica.it