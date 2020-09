Giulia De Lellis in pubblico con l’acne a Venezia: ecco cosa ne pensa Andrea Damante

Andrea Damante parla di Giulia De Lellis. Intervistato da Vanity Fair, l’ex tronista spiega cosa pensa dell’influencer che ha deciso di mostrarsi in pubblico con l’acne, su un red carpet prestigioso come quello di Venezia 77. Il bel 30enne, anche lui al Lido nei giorni scorsi, confessa pure il periodo che sta vivendo con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con cui si è preso una pausa, dopo un focoso ritorno di fiamma.

Giulia De Lellis non ha avuto paura di sfilare davanti ai fotografi con i brufoli sul volto. “A parte essere, a oggi, la persona forse più importante della mia vita, ritengo che Giulia sia cresciuta molto, è straordinaria e sempre più bella. Lei purtroppo soffre di acne ma pian piano ha iniziato ad abituarsi, e ha fatto benissimo a mostrarsi senza filtri perché non sono due o tre imperfezioni a fare la differenza”, sottolinea il Dj.

Damante poi aggiunge: “Lei, influente soprattutto sui giovani, ha deciso di mostrarsi con le sue imperfezioni su un red carpet così importante. Ha fatto davvero benissimo”. Andrea è orgoglioso della 24enne romana, a cui rimane legatissimo.

Andrea vive un momento assai stressante, chiarisce il motivo di tanta agitazione: “Tra me e Giulia le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Abbiamo deciso di prenderci del tempo, inevitabilmente questo non mi fa stare benissimo, però sono sicuro che col trascorrere del tempo, in un modo o nell’altro, passerà senza che nessuno dei due faccia del male all’altro, né ci si manchi di rispetto. Ci siamo solo presi del tempo per capire, essendo in un momento importante della nostra storia e della nostra vita”.

La loro storia è sempre stata sotto i riflettori e continua inevitabilmente a rimanerci: “Purtroppo l’aspetto negativo consiste nel fatto che una storia viene un po’ rovinata e sgretolata perché ti ritrovi sotto l’occhio del ciclone. Devi stare attento nel fare determinate cose, è abbastanza stressante e lo stress non fa bene a una coppia. Il gossip su di noi spesso fatto solo di notizie false o raccontate solo per fare rumore provoca malumore e non è semplice riuscire a ritagliarsi momenti privati”.

Andrea Damante ha imparato a replicare, anche a brutto muso, utilizzando il social: “Prima non ero così, non rispondevo, per non alimentare un gossip tossico. Adesso, però, mi sono stufato perché mi sono reso conto che se stai zitto ti sommergono ancora di più”. Le ‘fake news’ lo fanno davvero infuriare.

