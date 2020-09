Canale 5, stasera nuova edizione di “Live – Non è la D’Urso”

250

Domenica , in prima serata su Canale 5, al via la terza edizione di “LIVE – NON È LA D’URSO”, il programma condotto da Barbara d’Urso, targato Videonews.

Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: Fabrizio Corona torna in tv a un anno e mezzo dall’ultimo arresto.

In studio, Gina Lollobrigida racconta la sua verità insieme ad Andrea Piazzolla, il discusso assistente personale da anni accanto alla diva.

E ancora, Nicoletta Mantovani, vedova del grande tenore Luciano Pavarotti, farà un importante annuncio.

A 20 anni dalla messa in onda del Grande Fratello, Barbara d’Urso accoglierà per una reunion gli ex partecipanti del primo grande reality andato in onda su Canale 5.

Infine, a “LIVE NON È LA D’URSO” Angela Chianello di Mondello, nota al pubblico per la sua frase tormentone “Non ce n’è Coviddi”.