Rai Storia, domani andrà in onda il film “È stato il figlio”

Sullo sfondo della Palermo più povera ed emarginata degli anni ‘70, Nicola Ciraulo, per mantenere la sua numerosa famiglia, si arrangia come può, recuperando ferro vecchio da navi in disarmo. Finché la tragica morte della figlia più piccola, colpita accidentalmente da una pallottola vagante, non cambia la sua vita e quella della sua numerosa famiglia. Lo Stato prevede, infatti, un risarcimento per le vittime di mafia. Tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Alajmo, il film del 2012 “È stato il figlio” è in onda sabato 14 settembre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Il film, con Toni Servillo e Giselda Volodi, segna l’esordio di Daniele Ciprì alla regia senza Franco Maresco e vanta il Globo d’oro 2013 assegnato a Ciprì per la regia.