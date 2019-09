laf, dal 16 settembre andrà in onda “Prof – La scuola siamo noi”

“Mi chiamo Marco Balzano, sono uno scrittore, un papà e un insegnante. Molti credono che il mio lavoro si faccia ancora come 50 anni fa. Ma non è così. Oggi la scuola italiana è attraversata da un’energia nuova. Ci sono insegnanti che sfidano le tradizioni e hanno il coraggio di immaginare una scuola diversa. Nei modi. Nei tempi. Negli spazi”. È da questa riflessione che parte il viaggio di “Prof – la scuola siamo noi” con lo scrittore e insegnante Marco Balzano, un nuovo format originale laF (Sky 135), realizzato da 3punto0, in onda ogni lunedì dal 16 settembre alle 21.10 in prima tv assoluta.

Un viaggio da Nord a Sud per incontrare alcuni tra i più appassionati insegnanti d’Italia, maestri e professori della scuola pubblica – scuola materna, elementari, medie e superiori – che con coraggio e passione applicano metodi di insegnamento innovativi e controcorrente, convinti del valore e dell’importanza della scuola e dell’educazione nel tracciare il futuro dei ragazzi. Marco Balzano entra nelle loro classi, assiste alle lezioni toccandone con mano l’efficacia e dialoga con gli insegnanti per conoscere la loro visione della scuola, della vita e delle nuove generazioni.

Da chi insegna Educazione Affettiva con laboratori delle emozioni, come Matteo Bianchini della Scuola Città Pestalozzi di Firenze, a chi ha eliminato zaini e compiti a casa puntando su una didattica che mira a sconfiggere la noia con la creatività e la consapevolezza civile, o come Giampiero Monaca con la sua Scuola del Sorriso ad Asti; da chi è convinto che il contatto con la natura e l’esperienza diretta siano parte fondamentale dell’apprendimento tanto quanto la lezione in classe, come Danilo Casertano, fondatore dell’Asilo del Mare a Ostia, o Silvia Sanna, maestra della Scuola Rinnovata Pizzigoni di Milano, a chi attraverso i libri e il teatro sociale crea integrazione e lotta contro l’abbandono scolastico negli istituti professionali, come Sabina Minuto di Savona, il viaggio di Marco Balzano passa anche per chi basa il proprio metodo d’insegnamento sull’integrazione delle nuove tecnologie, come la professoressa Alessandra Franchi di Pontenure (PC) che insegna Italiano e Storia con i tablet, o Rodolfo Galati di Ferriera (TO) che propone una scuola social dove copiare è “condividere”, o ancora Daniele Manni di Lecce che insegna ai suoi alunni a diventare imprenditori e trasforma le classi in incubatori di start up.

Attraverso questo mosaico di storie, che non vuole essere esaustivo ma rappresentativo, si svela il quadro di una scuola italiana in profondo cambiamento, ancora poco raccontata, ricca di voglia di sperimentazione, di passione per l’insegnamento, di vocazione e di idee.

“PROF – La scuola siamo noi” è un format originale laF (Sky 135) realizzato da 3punto0, in 8 puntate da 30 minuti in onda ogni lunedì dal 16 settembre alle 21.10 su laF (Sky 135) e su Sky On Demand e Sky Go.