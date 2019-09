Ivana Mrazova furiosa sui social: “Basta! Troppa m… su me e Luca”

Negli ultimi giorni è stato detto e scritto di tutto su Ivana Mrazova e Luca Onestini. Il viaggio in Repubblica Ceca della modella ha destato sospetti e alimentato rumors sul suo stato di salute e su una possibile crisi tra loro. Per questo, stanchi delle fake news propagatesi a macchia d’olio sul web e sui giornali, i due sono tornati sui social per chiarire la situazione.Cosa è successo? La Mrazova da circa due settimane si trova nella sua terra natale, la Repubblica Ceca, insieme alla sua famiglia. Un viaggio per rivedere i suoi cari, la nipotina e assolvere ad alcuni impegni. Qualche giorno fa, però, l’ex gieffina ha raccontato sui social di un piccolo intervento a cui si sarebbe dovuta sottoporre. Niente di grave, aveva rassicurato, ma l’episodio la costringeva a prolungare il rientro il Italia. Nel frattempo Luca Onestini è stato prima “pizzicato” a cena fuori con un’altra donna, poi è volato in Spagna con il fratello Gianmarco per sostenerlo nella nuova avventura al Grand Hermano Vip. Una situazione che aveva alimentato i pettegolezzi e dato agio alle malelingue di insinuare una crisi della coppia o addirittura un grave problemia di salute della modella ceca.

Niente di tutto ciò. A confermalo ci hanno pensato i diretti interessati. Ivana Mrazova, nelle scorse ore, ha pubblicato alcuni video social dove, furiosa, si scaglia contro chi, fino ad oggi, ha pensato male: “Sarò molto breve ma molto chiara, perché mi sa che è giunto il momento di chiarire la situazione, visto che ultimamente leggo e vedo solo cose orrende, una merda incredibile si sta scrivendo su di me e su Luca. Questa alla fine è casa mia. Io sono della Repubblica Ceca quindi ho anche degli impegni qua. Poi è venuto un imprevisto che non è nulla di grave, l’ho già detto. Invece ho visto scritto che chissà cosa è successo! Nulla di grave sono a posto, ho un po’ di cose da fare ma presto tornerò in Italia”. L’ex gieffina, visibilmente alterata, ha poi aggiunto: “Quindi smettete di farvi dei film, di attirare tutta questa negatività perché so che ci sono tanti di voi che non vedono l’ora di sporcare una cosa pulita, ma qua non ce n’è proprio bisogno. Quindi scialla, positività e fatevi i cavoli vostri. Non è che essendo un personaggio pubblico si deve accettare qualunque cosa. Il rispetto non deve mai mancare per nessuno. Ci sono le critiche e va bene, le accetto, ma quando non c’è educazione e si dicono cose mai dette o fatte lì io non ci sto”.

Anche Luca Onestini, mentre si trovava in Spagna per il Grande Fratello Vip, si è sfogato a mezzo social: “Adesso parlo alla feccia, al lato brutto dei social, agli odiatori, a quelli che sperano che le persone abbiano problemi grossi, mi dispiace. Non vi dirò cosa ha Ivana perchè sono fatti suoi. Era un day hospital, quindi dopo un’ora e mezzo era a casa e non è ancora in Italia non perchè non riesce a muoversi o perché sta smaltendo ciò che è successo, ma perchè vuole stare con la sua famiglia. Mi spiace per chi spera che ci siamo lasciati, ma che problemi avete? Per impegni non sono riuscito ad andare dalla sua famiglia. Mi spiace odiatori, vi è andata male”.

Novella Toloni, Ilgiornale.it