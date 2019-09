Emanuela Folliero lascia Mediaset per trasferirsi in Rai: “Mi tenevano in panchina”

Dopo ben 28 anni in Mediaset, Emanuela Folliero ha deciso di dire addio al Biscione per trasferirsi in Rai. A raccontare le motivazioni di tale scelta è stata la stessa conduttrice, che in questi giorni ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi. “Mi tenevano in panchina, mi pagavano per non fare nulla: progetti ‘veri’, per me, non ce n’erano”, ha esordito senza mezzi termini Emanuela. “Quando mi sono sentita proporre il Grande Fratello Vip, proprio a me che in albergo tiro la tenda perché non mi vedano dalle finestre di fronte, ho capito che dovevo andarmene”, ha proseguito la 54enne.

