Rubata l’auto a Bianca Atzei e Stefano Corti, ecco come la iena l’ha ritrovata

A Bianca Atzei e Stefano Corti hanno rubato l’auto a Milano in zona CityLife. La vettura è stata ritrovata grazie al sistema Gps, ma intanto la iena ha raccontato sui social la sua disavventura, ha mostrato i video del furto e la foto del ladro. La cantante è sconsolata per l’accaduto: “Ho sempre più paura ad uscire di casa – scrive sui social – E ancor di più mi fa paura pensare al futuro di mio figlio”.

“Oggi, dopo 5 minuti che sono uscita dalla macchina, tempo di entrare in un negozio, un ragazzo me l’ha rubata” racconta su Instagram Bianca Atzei. Stefano Corti lancia il tam tam social: “Ci hanno da poco rubato la macchina. Se vedete in giro per Milano una Volvo Xc bianca – spiega la iena dando il numero di targa – lo segnali alla polizia o ai carabinieri. Purtroppo, Bianca è entrata in un negozio e ha lasciato la macchina aperta e ce l’hanno portata via. Speriamo si ritrovi”.

Il video del furto Grazie alle telecamere Stefano Corti visiona le immagini del furto. Bianca Atzei ha parcheggiato l’auto fuori da un negozio, ha lasciato la portiera aperta e le chiavi dentro. Uno sconosciuto si avvicina alla vettura, tocca la portiera che si apre e in pochi minuti si dilegua. La iena pubblica anche le foto del ladro e invita i follower a dare notizie: “Se qualcuno dovesse riconoscerlo, mi scriva in direct”.

Ritrovata grazie al Gps “Ragazzi, è incredibile con il Gps sono riusciti a localizzare la macchina”. Stefano Corti dopo poche ore annuncia la bella notizia ai fan sui social. Mostra le immagini del ritrovamento della vettura. L’hanno parcheggiata e chiusa con le chiavi. Il compagno di Bianca Atzei e il padre della cantante attendono l’arrivo dei carabinieri. Intanto la iena scrive su Instagram: “Se vuoi scendere da casa e fare due chiacchiere caro ladro ti spiego come funziona l’app”. Dopo i rilievi di una pattuglia della Polizia locale, arriva il carroattrezzi e porta via l’auto.

La foto del ladro Stefano Corti raccoglie i video del furto della vettura lasciata aperta da Bianca Atzei e scrive sui social: “Abbiamo recuperato tutte le immagini del ladro. Vi dico che così tanto sangue freddo non pensavo che una persona potesse averlo. Ad un certo punto entra in auto per un sopralluogo e ci rimane un bel po’… Che se fosse tornata Bianca le sarebbe venuto un colpo. Oggi posto un video completo di quello che è successo con tutte le immagini di video sorveglianza”.

La paura di Bianca Se Stefano Corti è impegnato a rintracciare il ladro della vettura, Bianca Atzei è sconvolta per l’accaduto e racconta ai fan la sua brutta giornata. E il furto è solo un capitolo di 24 ore di tensione. “Dopo la denuncia sono andata a prendere mio figlio dalla nonna che ha la febbre da giorni. L’ho portato al Ps dove sono stata attaccata dalla dottoressa per averlo portato per due giorni di fila in ospedale – racconta disperata la cantante – Ma gli sono uscite delle macchie… Mi sono permessa di dirle che non nasco imparata, non ho studiato medicina e segue semplicemente il mio istinto di mamma che è quello di proteggerlo e non vederlo più sofferente. E rivolgersi con tono scortese e infastidito mentre tuo figlio ha 39 di febbre non è sopportabile”. E infine lo sfogo: “Sono molto provata da questa giornata – scrive Bianca Atzei – che ha avuto un lieto fine almeno per la macchina che l’abbiamo ritrovata poco fa. Rimane la paura di andare in giro per la mia Milano che tanto amo”.