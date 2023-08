Raffaella Fico e Pia Balotelli in viaggio: guarda com’è cresciuta la figlia di SuperMario

Raffaella Fico e Pia Balotelli in auto insieme sono protagoniste di un simpatico siparietto, con la showgirl appisolata sul sedile e la ragazzina che le fa i dispetti. La figlia nata dalla relazione con Mario Balotelli ha 10 anni ed è bellissima in una delle sue rare apparizioni sul profilo social della mamma.

Raffaella Fico e Pia Balotelli sono in viaggio in Sardegna e mentre la mamma schiaccia un pisolino, la figlia si diverte a stuzzicarla. “Si è arrabbiata” scrive ai follower mentre si riprende furbetta pronta a fare il dispetto. Ha in capelli lunghissimi intrecciati con fili rosa, un top nero, braccialetti ai polsi e qualche anello. Somiglia molto ai genitori, soprattutto a Raffaella.

Raffaella Fico e Mario Balotelli attenti alla privacy della figlia Raffaella Fico e Mario Balotelli hanno sempre rispettato la privacy della loro piccola. Nonostante la loro storia d’amore burrascosa sia spesso finita in copertina e non si siano tirati indietro a sbandierare le loro divergenze e i problemi, hanno sempre protetto Pia Balotelli. La bambina è stata mostrata solo di rado sui social, e sempre con il volto oscurato. Solo di recente, ora che è più grandicella (ha compiuto 10 anni a dicembre), i suoi genitori hanno fatto cadere il velo mostrandola ai follower in qualche inquadratura.

Pia protagonista alle nozze di zio Enock Barwuah Quando suo zio Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, ha sposato Giorgia Migliorati, a Pia Balotelli è stato affidato il compito di portare le fedi. Elegantissima nel suo vestito bianco e con ai piedi i sandali con il tacco, è stata perfetta nel suo ruolo. Sorridente ed emozionata ha posato accanto a papà per qualche scatto da condividere con i follower. SuperMario, che da poco è stato paparazzato con la nuova fidanzata, ha mostrato fiero la bellezza di sua figlia e ora tocca a mamma Raffaella Fico fare lo stesso.