Bianca Balti, la figlia si è rifatta? “Matilda è bellissima, fatevene una ragione”

Bianca Balti scatenata sui social dopo che gli hater hanno accusato la primogenita di essersi fatta qualche ritocchino. “Ragazzi ma Matilde ha 16 anni appena compiuti. Ma che ritocchi? Si trucca, si fa i capelli, si veste valorizzandosi – ha detto la modella nelle sue Storie – Ma è solo bella così. Dovete farvene una ragione”.

Bianca Balti posta foto insieme alle sue ragazze Matilde e Mia, entrambe bellissime. Nel mirino degli hater finisce la primogenita che dalla mamma ha ereditato la bellezza, il corpo longilineo, l’altezza, il fisico da modella anche se ha solo 16 anni. Mamma e figlia giocano a fare smorfie, balli, gag. Qualcuno scrive: “Come hai vissuto che tua figlia Matilde abbia fatto dei ritocchini?”. La Balti replica a tono e mette tutti a tacere. “Ragazzi ma Matilde ha 16 anni appena compiuti. Ma che ritocchi? Si trucca, si fa i capelli, si veste valorizzandosi – dice Bianca – Ma è solo bella così. Dovete farvene una ragione”. E a chi le chiede se non è troppo tardi per far iniziare la carriera di modella a Matilde a 18 anni, lei risponde: “Io avevo 20 anni quando ho iniziato e mi sembra che abbia funzionato benissimo”.

Matilde ha vissuto per anni col padre Il rapporto tra Bianca Balti e sua figlia Matilde è molto complice. Le due giocano sui social e mostrano un grande affiatamento. Ma – come ha raccontato la modella – hanno vissuto un periodo di contrasti. Qualche anno fa la primogenita nata dal breve matrimonio con il fotografo Christian Lucidi ha scelto di vivere con il padre: “È stato uno dei momenti più brutti della mia vita”, ha confessato la modella. “Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo passando per la droga” aveva detto Bianca rivelando dettagli intimi della sua vita.

Il ritorno dalla mamma a Los Angeles Quando la Balti si trasferisce a Marbella, in Spagna, conosce l’americano Matthew McRae, che sarebbe di lì a poco diventato il suo secondo marito e padre della seconda figlia Mia. Pensano di ricominciare una vita insieme negli Usa e Bianca chiede il permesso al tribunale spagnolo di portare la figlia in America. Matilde sceglie di andare a vivere con il papà. Ma dopo 7 anni trascorsi con Lucidi a Parigi, decide di tornare a vivere con la madre a Los Angeles. Da allora Bianca, Matilde e Mia sono inseparabili. E ai fan scrive: “Parlare apertamente delle cose che mi hanno fatto soffrire mi fa sentire fortissima. Perché significa che non hanno più alcun potere su di me”.