Wednesday, una nuova foto della serie diretta da Tim Burton

La serie targata Netflix sarà composta da otto episodi, nel cast Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Christina Ricci, Isaac Ordonez, George Burcea e Victor Dorobantu

Aumenta la curiosità per la nuova produzione Netflix. Nelle scorse ore l'account Twitter della piattaforma di streaming ha condiviso un nuovo scatto della serie con protagonista l'astro in ascesa Jenna Ortega.

Wednesday è il titolo della serie diretta da Tim Burton e ispirata alla famiglia Addams, iconica protagonista del mondo dello spettacolo. Poco fa Netflix ha regalato al pubblico un'immagine inedita della protagonista nei panni di Wednesday.

Lo scatto ha immediatamente incuriosito il pubblico ricevendo numerosi commenti e più di 18.000 like.

Wednesday sarà composta da otto episodi e potrà contare su una cast formato da grandi volti di Hollywood, tra i quali Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, chiamati a interpretare rispettivamente Morticia e Gomez Adams.

Annunciati anche Isaac Ordonez e GeorgeBurcea nei ruoli di Pugsley e Lurch, mentre Victor Dorobantu sarà Mano. Nel cast RikiLaindhome, Jamie McShane, Percy HynesWhite, William Houston e Tommie EarlJenkins.

Come riportato dal magazine Comicbook, Christina Ricci ha parlato delle riprese: “Ho appena finito due settimane fa ed è stato fantastico”.

L’attrice, classe 1980, ha aggiunto: “È stato bello lavorare con Tim e Jenna è straordinaria. Credo che le persone l’ameranno assolutamente nel ruolo di Wednesday”.