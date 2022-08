Rai: incarichi a società per ristrutturare la sede di viale Mazzini

Fuortes: “Passo doveroso razionalizzare gli spazi dell’Azienda”

Sulla base delle valutazioni della Commissione Tecnica giudicatrice e delle offerte economiche ricevute, la Rai ha assegnato gli incarichi alle società che saranno impegnate in una profonda ristrutturazione della sede centrale di viale Mazzini. Nell’osservanza di una procedura di evidenza pubblica lunga e articolata, come da norma, il “lotto 1”su servizi d’ingegneria e architettura relativi bonifica ambientale e riqualificazione integrale della sede è stato aggiudicato alla DBA Pro S.p.A, in ATI con ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel. Ciò riguarderà in particolare progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Il “lotto 2” è stato aggiudicato a Rina Check S.r.L e consiste nella verifica dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, La durata delle attività è prevista in dodici mesi per il lotto 1 e in 13 mesi per il lotto 2.



“Con il progetto di ristrutturazione della sede centrale di Viale Mazzini comincia in tempi rapidi l’attuazione del Piano Immobiliare tenuto ad accompagnare la trasformazione digitale della Rai”, ha affermato l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes. “Il nuovo progetto – ha proseguito – dovrà garantire sostenibilità ambientale, risparmio energetico, attenzione alla qualità e alla funzionalità degli ambienti di lavoro di tutti i dipendenti. Ciò comporterà anche interventi a favore del verde e di adeguati spazi di incontro. L’operazione che si avvia permetterà inoltre di valorizzare la notevole collezione di dipinti, sculture e altre opere d’arte della nostra azienda. Per la più grande impresa culturale del Paese riqualificare gli immobili, razionalizzare spazi e oneri di manutenzione è un passo doveroso e coerente con le proprie finalità di servizio pubblico”.