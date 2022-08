Manuel Bortuzzo vola in Africa e Lulù Selassié si dà al canto

I due ex fidanzati trascorrono le vacanze in modo diverso: viaggio d’avventura per lui, carriera per lei

Dopo essersi incontrati al concerto di Ultimo al Circo Massimo di Roma, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non si sono più rivisti. I due ex fidanzati, che si erano conosciuti e innamorati al “Grande Fratello Vip”, hanno messo fine alla loro relazione mesi fa e, tra frecciatine e polemiche, non sono riusciti a mantenere un buon rapporto. Le vacanze estive di quest’anno hanno scelto di trascorrerle in modo totalmente differente: viaggio d’avventura per lui, carriera per lei.

Il nuotatore è volato in Africa in compagnia di amici alla ricerca di relax, divertimento ma anche adrenalina. Come si vede dalle fotografie pubblicate sui social, Manuel ha affrontato un bagno con gli squali, si è dilettato a sparare contro dei bersagli e si è concesso un meraviglioso safari tra zebre, rinoceronti, giraffe ed elefanti. Ma non solo: Bortuzzo ha condiviso con i follower tramonti mozzafiato e l’incontro con i pinguini.

Scelte diverse per la principessa etiope. Lulù ha, infatti, preferito dedicarsi al lavoro e chiudersi nella sala di registrazione da dove presto uscirà un suo brano musicale.