Uomini e Donne, è crisi tra Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone? ”Momento di riflessione”

I fan hanno notato che Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sono sempre più lontani. Ecco cosa ha rivelato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram.

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono lasciati? I fan di Uomini e Donne hanno notate che i due giovani appaiono sempre meno insieme sui social e hanno dedotto che fosse successo qualcosa ad una delle coppie più amate dell’ultima edizione del programma. Subissata dalle domande, la Spoto ha deciso di replicare su Instagram e spiegare cosa sta succedendo tra lei e il tronista romano.

Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono lasciati?

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e non si sono più lasciati. Il tronista romano ha fatto di tutto per stare vicino a Vanessa e sembrava che i due fossero già pronti per la convivenza. Negli ultimi giorni, tuttavia, la coppia è apparsa distante sui social, facendo immediatamente allarmare i fan che hanno supposto che Vanessa e Massimiliano si fossero lasciati per sempre. Ricevendo continue domande da parte dei più curiosi, l’ex corteggiatrice toscana ha rotto il silenzio e ha spiegato cosa sta succedendo con la sua dolce metà. “Io e Massimiliano non ci siamo lasciati. Ogni tanto una persona deve riflettere su determinate cose. Come avete visto, sono con sua sorella sempre, quindi vorrà dire qualcosa no? Siamo umani ed è ovvio che ogni tanto una persona rifletta. Sia io che lui”.

Il tronista romano, dunque, ha ribadito di star trascorrendo diverso tempo fuori casa per lavoro e di aver affidato Vanessa alle cure della sorella. La crisi sarà passeggera o anche questa coppia di Uomini e Donne si dirà addio prima dell’estate? La corteggiatrice ha voluto spiegare nuovamente di non aver lasciato il suo fidanzato, ma di essersi semplicemente staccata dai social per un po’.

