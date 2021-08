UeD Beatrice Valli: “Io, Marco e i figli: tutti contagiati. Fantini sta peggio”

Tutta la famiglia ha avuto esito positivo dopo aver effettuato il tampone

Beatrice Valli, influencer affermata ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha il Covid. Contagiati anche il compagno e futuro marito Marco Fantini e i figli. Lo ha reso noto la stessa Valli, attraverso i suoi profili social. La persona che sta maggiormente accusando il colpo è Fantini. L’ex tronista e modello, ha informato sempre l’influencer, mostra più sintomi rispetto a lei e ai figli che invece risultano asintomatici. Come da protocollo, dopo i risultati positivi dei test, tutti si sono messi in quarantena a Forte dei Marmi, dove si trovavano al momento dei tamponi per trascorrere parte delle vacanze estive.

“Sono positivi anche i bimbi, ma quello che sta un po’ peggio è Marco, che non è molto in forma, ma ha già iniziato una cura”. Così l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne attraverso la pubblicazione di una serie di Instagram Stories. Beatrice ha aggiunto che si sarebbe dovuta recare a Milano per alcuni impegni professionali ma che ciò non sarà possibile.

Saltato anche l’ultimo viaggio delle vacanze che avrebbe dovuto svolgersi nei prossimi giorni. Nonostante i contagi, la giovane mamma ha tranquillizzato tutti, spiegando che per ora non c’è nulla di cui preoccuparsi.

“Le vacanze penso che le finiremo in casa, avevamo gli ultimi 15 giorni ma non credo che il Covid sparirà nel frattempo”, ha chiosato la Valli.

Gossipetv.com